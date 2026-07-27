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        Bursa'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Bursa'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

        Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesiyle H.G, E.T'yi tabancayla bacağından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        E.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, kaçan şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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