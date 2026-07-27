Bursa'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.



Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Olayın kavgaya dönüşmesiyle H.G, E.T'yi tabancayla bacağından vurdu.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



E.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ekipler, kaçan şüpheli H.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

