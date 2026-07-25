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        Bursa'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Bursa'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton duvarına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

        İrfaniye mevkisinde, İzmir yolu istikametinde seyreden Begüm Şevval U. (26) idaresindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşağın beton duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada sürücü Begüm Şevval U. ile araçta yolcu olarak bulunan Nureddin A. (73) ve Müzeyyen A'nın (74) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Ş.A. (12) ile F.U. (51) ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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