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        Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 02:25 Güncelleme:
        Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kemalpaşa Mahallesi Kültür Park'ta, Muhammed Beşir Açıkgöz’ün kullandığı 16 CSR 475 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Narmin Omarova idaresindeki 16 BBT 284 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Açıkgöz'ün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Omarova da polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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