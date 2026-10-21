Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Mahallesi Kültür Park'ta, Muhammed Beşir Açıkgöz’ün kullandığı 16 CSR 475 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Narmin Omarova idaresindeki 16 BBT 284 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Açıkgöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Açıkgöz'ün cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Omarova da polis merkezine götürüldü.
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