Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Polisin çevre güvenliğini aldığı bölgede, itfaiye erleri Bursa'nın birçok noktasından dumanı görülen yangına müdahale ediyor.

