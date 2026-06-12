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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Polisin çevre güvenliğini aldığı bölgede, itfaiye erleri Bursa'nın birçok noktasından dumanı görülen yangına müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri

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