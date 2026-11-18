Bursa’da saatteki hızı 64 kilometreye ulaşan lodos, çatıda çalışan iki işçiye zor anlar yaşattı. 3 katlı binanın çatısını tamir ettikleri sırada şiddetli rüzgara yakalanan işçilerin yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatıda bulunan trapez sacları kaldıran iki işçinin rüzgarın şiddetiyle mücadele ettiği görüldü. Lodosun etkisini artırdığı anlarda işçilerden birinin savrulmamak için çatının üzerine oturarak beklediği anlar dikkat çekti.

Meteoroloji verilerine göre, Bursa’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun 20 Kasım akşamına kadar sürmesi bekleniyor. Kentte aralıklarla yağmur geçişleri beklenirken, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.