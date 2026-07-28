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        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 03:19 Güncelleme:
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Muhammed Mustafa D. idaresindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aktiz, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Aktiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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