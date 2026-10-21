Büyükşehir'den park ve bahçelere düzenli bakım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki park, bahçe, millet bahçesi ve spor tesislerinden oluşan yaklaşık 10 milyon metrekarelik yeşil alanda, 93 farklı noktada 600 personeliyle temizlik ve bakım çalışmalarını her gün sürdürüyor.

Şahin Biba başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın yeşil kent kimliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında son 6 ayda şehre 84 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdı. İl genelinde 9 milyon 602 bin metrekareyi aşkın yeşil alanda bakım ve planlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, NisanEylül döneminde yaklaşık 2 milyon çiçek, çalı ve fidanı toprakla buluşturdu.

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Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, günlük temizlik faaliyetlerinin yanı sıra bakım ve onarım işlemlerini de gerçekleştiriyor. Parkların temiz ve düzenli tutulması, çocuk oyun alanlarının bakımının yapılması ve ortak kullanım alanlarının vatandaşlar için daha elverişli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Her gün 93 noktada 600 personel görev yapıyor

Millet bahçeleri, spor tesisleri, park ve bahçelerden oluşan yaklaşık 10 milyon metrekarelik yeşil alanda bulunan 93 noktada görev yapan 600 kişilik Büyükşehir ekibi çöp toplama, çim biçme, çapa, budama, çocuk oyun alanlarının temizliği ve bakımı başta olmak üzere birçok faaliyeti günlük olarak gerçekleştiriyor.

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Vatandaşlardan hizmetlere teşekkür

Vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve onarım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.