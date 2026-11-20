Hakkında 4 ayrı yakalama emri bulunduğu ve Orhangazi'de yaşamadığı tespit edilen şüpheli, ekiplerin çalışmasıyla tüm suç eşyalarıyla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin cami çevresinde yaptığı güvenlik kameraları incelemesinde, şüphelinin Y.K. (29) olduğu tespit edildi.

İmam odasındaki incelemede, cami görevlilerine ait olmayan, hırsıza ait olduğu tahmin edilen cep telefonu bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazının parçalandığını, şüphelinin camiye ait 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çaldığını tespit etti.

Sabah namazı için Gazi Orhanbey Camisi'ne gelen imam, odasının dağıtıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde camiden para ve imamın cep telefonunu çaldıktan sonra kendi telefonunu camide unutan şüpheli gözaltına alındı.

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