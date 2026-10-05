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        GÜNCELLEME - Bursa'da karı koca evlerinde ölü bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:12 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bursa'da karı koca evlerinde ölü bulundu

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde karı koca evlerinde ölü bulundu.

        Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarda oldukları öğrenilen karı kocayı hareketsiz vaziyette buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        - Üst komşu gözaltına alındı

        Olayın ardından çiftin öldürüldüğü şüphesi üzerine ekipler inceleme başlattı.

        Çalışmalar neticesinde üst komşu K.S. (47) gözaltına alındı.

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        Karı kocayı öldürdüğü iddia edilen K.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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