GÜNCELLEME - Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangında, soğuk hava deposunun arkasında bulunan, soğuk hava deposunda çalışan işçişerin kaldığı konteynerlarda zarar gördü.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracının destek verdiği yangın söndürüldü.
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