GÜNCELLEME - Bursa'da yem fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tavşanlı Mahallesi'ndeki yem fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Karacabey ilçesinden 3, Mustafakemalpaşa'dan 2 ve Küçük Sanayi Bölgesi'nden 1 itfaiye aracı sevk edildi.
Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.
Siloların içerisinde devam eden yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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