Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Ünlü piyanist Bursa'da müzikseverlerle buluştu

        Ünlü piyanist Bursa'da müzikseverlerle buluştu

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Müziğin Siyah Beyaz Sesleri' konserinde sahne alan dünyaca ünlü İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, klasik müziğin zarafetini ve evrensel dilini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Ünlü piyanist Bursa'da müzikseverlerle buluştu

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Müziğin Siyah Beyaz Sesleri’ konserinde sahne alan dünyaca ünlü İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, klasik müziğin zarafetini ve evrensel dilini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına renk katan etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Müziğin Siyah Beyaz Sesleri’ konseri düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecede, uluslararası alanda tanınan İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano sahne aldı.

        REKLAM

        New York’taki Carnegie Hall ve Viyana’daki Musikverein gibi dünyanın prestijli konser salonlarında sahne alan Antonio Di Cristofano, piyano resitaliyle Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Klasik müziğin romantik dönem eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendiren sanatçı, piyano başındaki performansıyla dinleyicilerin beğenisini topladı. Sanatseverler, konser sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.

        Uluslararası piyano yarışmalarında jüri üyeliği yapan ve dünyanın farklı ülkelerinde müzik eğitimi veren Di Cristofano, müzikal birikimini ve sahne deneyimini Bursalı sanatseverlerle paylaştı. Bursa’ya ilk kez geldiğini ve şehri çok beğendiğini söyleyen Cristofano, "Piyano çalarken yalnızca parmaklarınızı değil, beyninizi ve kalbinizi de kullanmalısınız. Dinleyicilere duygularınızı aktarmalı, onlara bir şeyler hissettirmelisiniz. Bu sahnede kendimi son derece rahat hissettim. Dinleyicinin ilgisi sebebiyle de çok memnun oldum" dedi.

        REKLAM

        Konsere katılan Bursalılar da klasik müzik ziyafeti için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür programların devam etmesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den park ve bahçelere düzenli bakım
        Büyükşehir'den park ve bahçelere düzenli bakım
        Ekskavatörle geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışıp ölen iş yeri sahibi...
        Ekskavatörle geri dönüşüm malzemeleri arasında sıkışıp ölen iş yeri sahibi...
        Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın: Dumanlar kent merkezinden görüldü
        Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın: Dumanlar kent merkezinden görüldü
        Bursa'daki cinayette sanıklar birbirine düştü: "Para verdim bu işe"
        Bursa'daki cinayette sanıklar birbirine düştü: "Para verdim bu işe"
        Başkan Özel: "Bizim gündemimiz Yenişehir, önceliğimiz hizmet"
        Başkan Özel: "Bizim gündemimiz Yenişehir, önceliğimiz hizmet"
        Osmangazi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerine uluslararası ilgi
        Osmangazi'nin sosyal belediyecilik hizmetlerine uluslararası ilgi