Ünlü piyanist Bursa'da müzikseverlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Müziğin Siyah Beyaz Sesleri’ konserinde sahne alan dünyaca ünlü İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano, klasik müziğin zarafetini ve evrensel dilini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına renk katan etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Müziğin Siyah Beyaz Sesleri’ konseri düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gecede, uluslararası alanda tanınan İtalyan piyanist Antonio Di Cristofano sahne aldı.

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New York’taki Carnegie Hall ve Viyana’daki Musikverein gibi dünyanın prestijli konser salonlarında sahne alan Antonio Di Cristofano, piyano resitaliyle Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Klasik müziğin romantik dönem eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendiren sanatçı, piyano başındaki performansıyla dinleyicilerin beğenisini topladı. Sanatseverler, konser sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.

Uluslararası piyano yarışmalarında jüri üyeliği yapan ve dünyanın farklı ülkelerinde müzik eğitimi veren Di Cristofano, müzikal birikimini ve sahne deneyimini Bursalı sanatseverlerle paylaştı. Bursa’ya ilk kez geldiğini ve şehri çok beğendiğini söyleyen Cristofano, "Piyano çalarken yalnızca parmaklarınızı değil, beyninizi ve kalbinizi de kullanmalısınız. Dinleyicilere duygularınızı aktarmalı, onlara bir şeyler hissettirmelisiniz. Bu sahnede kendimi son derece rahat hissettim. Dinleyicinin ilgisi sebebiyle de çok memnun oldum" dedi.

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Konsere katılan Bursalılar da klasik müzik ziyafeti için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ederek bu tür programların devam etmesini istedi.