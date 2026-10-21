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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri "Uyumaya geldim" dedi, alkollü çıktı Alkollü sürücü hem polisi hem gazeteciyi güldürdü Trafik polisinin alkollü sürücü ile imtihanı kamerada

        "Uyumaya geldim" dedi, alkollü çıktı Alkollü sürücü hem polisi hem gazeteciyi güldürdü Trafik polisinin alkollü sürücü ile imtihanı kamerada

        Bursa'da alkol denetimine takılan kamyonet sürücüsü, "Uyumaya geldim" diyerek kendini savundu. 1.10 promil alkollü çıkan sürücü konuşmalarıyla hem polisi hem gazeteciyi güldürdü. Komisere "Yap bir şeyler" diyen sürücü ile trafik ekibinin ilginç diyalogları kameraya yansıdı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:05 Güncelleme:
        "Uyumaya geldim" dedi, alkollü çıktı Alkollü sürücü hem polisi hem gazeteciyi güldürdü Trafik polisinin alkollü sürücü ile imtihanı kamerada

        Bursa'da alkol denetimine takılan kamyonet sürücüsü, "Uyumaya geldim" diyerek kendini savundu. 1.10 promil alkollü çıkan sürücü konuşmalarıyla hem polisi hem gazeteciyi güldürdü. Komisere "Yap bir şeyler" diyen sürücü ile trafik ekibinin ilginç diyalogları kameraya yansıdı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı yerlerde alkol denetimleri yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipleri gören 16 AUS plakalı kamyonet, ara sokağa girdi. Burada da karşısında ekipleri gören kamyonet sürücüsü Murat Y., "Uyumaya geldim" dedi. Yapılan alkol testinde 1.10 promil alkollü çıkan sürücü, komiser ile konuşmaya başladı. Komisere, "Yap bir şeyler be abi" diyen sürücü, "Yaptık zaten" cevabını aldı. "Arabayı buraya çekip yatacaktım. Arabanın içinde alkol var, ileride içtim. Şuraya çekip yatacaktım" dedi. Komiser ile sohbet eden alkollü sürücü hem polisleri hem de gazeteciyi güldürdü.

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        "Yaktınız beni"

        Ceza kağıtlarına imza atan Murat Y., "Yaktınız beni. Bir güzellik yapın bari" dedi. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye, 25 bin lira cezai işlem uygulanırken ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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