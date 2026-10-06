Alaca'da iki günlük kan bağışı etkinliğinde 82 ünite kan toplandı

Etkinlik kapsamında düzenli kan bağışında bulunan Nazım Bekdemir ve Turgut Yılmaz’a altın madalya beratı, Şükran Saçi ve Bahrettin Sarı’ya bronz madalya, Rüstem Özdemir ve Kazım Şar’a ise gümüş madalya beratı, Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi görevlilerince takdim edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından iki gün süren kan bağışı etkinliğinde 82 ünite kan bağışı alındı.

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