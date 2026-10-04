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        Diyarbakır'da 19 yıl önce işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan baba tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Erhan Kurt'un 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden maktulün babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 19 yıl önce işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan baba tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Erhan Kurt'un 19 yıl önce öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden maktulün babası tutuklandı.

        Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Nehri ile Çiftehavuzlar Mezarlığı mevkisinde bulunan yolda 21 Eylül 2007'de Erhan Kurt'un boğularak öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, maktulün babası A.K, annesi A.K, ağabeyi S.K. ile yakınları O.K, Y.K. ve R.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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