Diyarbakır'da çalışma esnasında doğal gaz borusu çatladı, ekipler harekete geçti

İlçenin Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi'nde doğal gaz borusu, iş makinesiyle çalışma yapıldığı esnada darbe alması sonucu çatladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Diyar Gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek gaz akışını kesti. Arıza bölgesinde çalışma başlatılırken olayda etkilenen olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.