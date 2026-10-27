Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri Çermik'i gezdi

Gezide teknik ekipten hamam yapısı ve kaplıcalardaki sıcak su hakkında bilgi alan YTÜ heyeti, ilçedeki tarihi yapıları da gezerek inceledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğince yürütülen teknik gezi ve saha çalışması kapsamında Diyarbakır'a gelen YTÜ heyeti ilk olarak Melike Belkıs Kaplıcaları'nı gezdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, teknik gezi kapsamında Diyarbakır'ın Çermik ilçesini ziyaret etti.

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