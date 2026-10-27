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        DTSO: ''Sur'un tarihi dokusunu ve kamusal alanlarını korumak ortak sorumluluğumuzdur''

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından tarihi Suriçi'nde kaldırım işgallerinin önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması, kamusal alanların düzenlenmesi ve tarihi kent dokusunun korunması amacıyla yürütülen çalışmaları desteklediklerini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:47 Güncelleme:
        DTSO: ''Sur'un tarihi dokusunu ve kamusal alanlarını korumak ortak sorumluluğumuzdur''

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından tarihi Suriçi’nde kaldırım işgallerinin önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması, kamusal alanların düzenlenmesi ve tarihi kent dokusunun korunması amacıyla yürütülen çalışmaları desteklediklerini açıkladı.

        DTSO’dan yapılan açıklamada, Sur’un, Diyarbakır’ın en önemli tarih, kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olduğu belirtildi. Açıklamada, ‘’Tarihi sokaklarımızın ve kaldırımlarımızın herkesin güvenli ve engelsiz kullanımına açık olması, hem kent yaşamı hem de turizm ve ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün Gazi Caddesi’nde yaşanan gelişmelerin ardından, başta bölgede faaliyet gösteren esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, yerel yönetimlerimizin yürüttüğü çalışmalara duyarlılıkla yaklaşmaya, kamusal alanların korunmasına katkı sunmaya ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Sur’un tarihi kimliğini korumak ile ticari hayatını güçlendirmek birbirini tamamlayan hedeflerdir. Bu doğrultuda yerel yönetimlerimizin çalışmalarını desteklemeye, esnafımızın hassasiyetlerini gözeten ve ortak akla dayanan kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz. Sur hepimizin ortak mirasıdır. Bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur’’ denildi.

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