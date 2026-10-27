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        Diyarbakır'da "Kariyer Planlama Stratejileri" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da "Kariyer Planlama Stratejileri" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Kariyer Planlama Stratejileri" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da "Kariyer Planlama Stratejileri" etkinliği gerçekleştirildi.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişimi Ofisi tarafından özel bir okulda "Kariyer Planlama Stratejileri" başlıklı etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte DÜ Kariyer Merkezi Uzmanı Dr. Uğur Kaval, lise öğrencilerine yönelik seminer verdi. Seminerde öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, kariyer hedeflerini doğru belirlemeleri ve eğitim ile meslek seçimlerinde bilinçli kararlar almaları hedeflendi.

        Öğrencilerin geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmelerine katkı sunmayı amaçlayan programda, kendini tanıma, kariyer hedefi oluşturma, üniversite ve bölüm tercihleri, zaman yönetimi, motivasyon ve kişisel gelişim konuları ele alındı.

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