Edirne Bienali'nde öğrencilere sanat ve müzecilik anlatıldı

Edirne Bienali kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik kitap ve sanat atölyesi düzenlendi.



Edirne Bienali kapsamında Edirne Müzesi'nde gerçekleştirilen "Rengarenk Bir Yelpaze: Sanat" adlı etkinlikte öğrencilere sanat tarihi, müzecilik ve sanatın farklı alanları anlatıldı.



Etkinliğe katılan çocuklar, sanatın geçmişten günümüze gelişimi hakkında bilgi edinirken, çeşitli görsel materyaller ve interaktif anlatımlarla sanat dünyasını keşfetme fırsatı buldu.



Program boyunca öğrencilerin merak ettikleri konulara ilişkin soruları da ilgililerce yanıtlandı.



Sanat tarihçisi Nihal Elvan Erturan, etkinlik kapsamında Antik Roma'dan günümüze sanatın gelişimini çocukların anlayabileceği sade bir dille anlattı.



Erturan, farklı dönemlerde ortaya çıkan sanat eserleri, sanatçıların çalışmaları ve sanatın toplum yaşamındaki yeri hakkında bilgiler verdi.



Arkeolog ve müze uzmanı Mine Küçük de öğrencilerle müzeler üzerine sohbet gerçekleştirdi.



Müze çeşitleri, müzelerin işlevleri ve müzelerin nasıl gezilmesi gerektiği konusunda bilgi veren Küçük, çocukların kültürel mirasın korunmasında müzelerin önemini erken yaşlarda öğrenmelerinin değerli olduğunu belirtti. Küçük, öğrencilerin müzeleri daha yakından tanımaları gerektiğini ifade etti.



Çocuk kitapları yazarı Defne Ongun Müminoğlu ise "Sanatın Sınırsızlığında Yolculuk" adlı kitabını tanıttı. Kitabın ortaya çıkış sürecini anlatan Müminoğlu, çocuklarla sanat, hayal gücü ve yaratıcılık üzerine sohbet etti.



Geçen ay başlayan Edirne Bienali 28 Haziran'a dek çeşitli etkinliklerle sürecek.

