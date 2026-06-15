Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edirne'de SUV tipi araç ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. H.T'nin kullandığı 06 EZL 540 plakalı SUV tipi araç, Kapıkule-Edirne kara yolu Eskikadın köyü kavşağında geri dönüş yapan M.Ç. idaresindeki 41 AFK 557 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen SUV tipi araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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