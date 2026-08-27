Keşan'da 1500 ton sıcak asfalt serilecek

Keşan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şehit Jandarma Astsubay Erdoğan Meyva Caddesi ile Kalebayırı Caddesi'ndeki çalışmaların ardından Bal Sokak’ta asfaltlama yapacak.

Çalışmaları Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Erdi Kılıç, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, MHP Keşan Belediye Meclis Üyesi Zafer Tınmaz ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen inceledi.

Özcan, bölgede şu ana kadar 1000 ton sıcak asfalt serildiğini belirtti.

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Yaklaşık 500 ton daha asfalt serileceğini aktaran Özcan, “Toplam 1500 ton asfaltla bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz, dönem sonuna kalmadan Keşan’da taş kaplama olan bölgeler dışında asfalt yapılmamış ve yenilenmemiş yol bırakmamak.” ifadelerini kullandı.

Belediyenin yaklaşık 5 bin ton asfalt için ihale gerçekleştirdiğini belirten Özcan, çalışmalarda görev alan belediye personeline teşekkür etti.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Pekdemir de çalışmaların Keşan için faydalı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.