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        Keşan'da 1500 ton sıcak asfalt serilecek

        Keşan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Keşan'da 1500 ton sıcak asfalt serilecek

        Keşan Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şehit Jandarma Astsubay Erdoğan Meyva Caddesi ile Kalebayırı Caddesi'ndeki çalışmaların ardından Bal Sokak’ta asfaltlama yapacak.

        Çalışmaları Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Erdi Kılıç, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, MHP Keşan Belediye Meclis Üyesi Zafer Tınmaz ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muammer Gizlen inceledi.

        Özcan, bölgede şu ana kadar 1000 ton sıcak asfalt serildiğini belirtti.

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        Yaklaşık 500 ton daha asfalt serileceğini aktaran Özcan, “Toplam 1500 ton asfaltla bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Hedefimiz, dönem sonuna kalmadan Keşan’da taş kaplama olan bölgeler dışında asfalt yapılmamış ve yenilenmemiş yol bırakmamak.” ifadelerini kullandı.

        Belediyenin yaklaşık 5 bin ton asfalt için ihale gerçekleştirdiğini belirten Özcan, çalışmalarda görev alan belediye personeline teşekkür etti.

        AK Parti Keşan İlçe Başkanı Pekdemir de çalışmaların Keşan için faydalı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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