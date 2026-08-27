MHP Edirne İl Başkanı Biçer'den İpsala teşkilatına ziyaret

Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini ifade eden Biçer, "Omuz omuza çıktığımız bu kutlu yolda Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun." dedi.

Biçer, ziyarette yaptığı konuşmada, il ve ilçe teşkilatları arasındaki dayanışmayı güçlendirerek Edirne genelindeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Teşkilat çalışmaları ile gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği ziyarette birlik ve beraberlik mesajı verildi.

MHP Edirne 15. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığına seçilen ve mazbatasını alarak görevine başlayan Biçer, ziyarette teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

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