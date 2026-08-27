Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Kırklareli'nde toplandı
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulunun 2026 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.
Giriş: 27.08.2026 - 16:47 Güncelleme:
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulunun 2026 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı Kırklareli’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, ajansın bölgesel kalkınmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar ile gündem maddeleri görüşüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ