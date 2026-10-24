Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Görkemli Bir Törenle Başladı

Köklü tarihi, nitelikli eğitim kadrosu ve ulusal ile uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Doğu’nun bilim meşalesi olan Atatürk Üniversitesi, 20262027 EğitimÖğretim Yılı Akademik Açılış Törenini büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleştirdi. 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen etkinliğin onur konuğu Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya oldu.

Törene; Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Üyeleri Yılmaz Akçil ve Yusuf Şevki Hakyemez, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum AK Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mülki, askeri ve yargı erkânı, bölge üniversitelerinin rektörleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurumu yöneticileri, rektör yardımcıları ile danışmanları, dekan ve müdürler ile akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Program, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Üniversitesi Tanıtım Filmi ve NebraskaLincoln Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Katherine S. Ankerson’ın gönderdiği tebrik videosunun izlenmesiyle başladı. Uluslararası öğrencilere özel hazırlanan görsel sunumlar ve geleneksel halk oyunları gösterileriyle devam eden açılış programı, üniversitenin uluslararası vizyonunu ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Dünyanın İlk 500 Üniversitesinden Biri Olmayı Hedefliyoruz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin 69 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak 1958 yılında 135 öğrenciyle başlayan yolculuğun bugün açık ve uzaktan öğretim dahil yaklaşık 600 bin kişilik devasa bir eğitim ekosistemine dönüştüğünü ifade etti.

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Üniversitenin akademik ve bilimsel başarılarına dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu: "Araştırma Üniversiteleri 2026 Performans Değerlendirmesi’nde 13’üncü sıraya yükseldik. Kalite kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Akredite Program sayısında ise Türkiye birincisiyiz. Clarivate InCites verilerine göre en çok atıf alan ilk %10’luk dilimdeki 231 yayınımızla Türkiye’de lider konumdayız. Sürdürülebilirlik alanında THE Sustainability Impact Ratings sıralamasında dünya ölçeğinde 101200 bandına tırmanarak Türkiye 3’üncüsü olduk. Farmakoloji ve Toksikoloji alanında ise dünyada 80’inci, Türkiye’de ise 1’inci sıradayız" dedi.

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ArGe, millî teknoloji ve sağlık yatırımlarından da bahseden Hacımüftüoğlu; Şekerpınar İlaç Hammadde Üretim Merkezinin üniversiteye kazandırıldığını, yerli ve millî yapay zekâ platformu AtaZeka’nın kullanıma sunulduğunu, Millî Teknoloji Atölyelerinin Türkiye’deki ilk bağımsız binasının kampüste yükseldiğini ve YKS’de dereceye giren başarılı öğrencilere verilen aylık 40 bin TL’lik burs programının devam ettiğini müjdeledi. Hacımüftüoğlu, temel hedeflerinin niteliksel büyüme sağlayarak Türkiye’nin en başarılı ilk 5 üniversitesi arasına girmek ve dünyada ilk 500 arasında kalıcı yer edinmek olduğunu vurguladı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: "Üniversiteler Milletlerin Geleceğini Tayin Eden En Büyük Güçtür"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında medeniyetimizin ilme ve bilgiye verdiği öneme değinerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, yarının Türkiye’sinde söz sahibi olacak ve ülkemizin kalkınmasına yön verecektir. Atatürk Üniversitemiz, kurulduğu 1957 yılından bu yana yalnızca şehrimize değil, Anadolu’nun dört bir yanına çok kıymetli hizmetler sunmuş, yüz akımız olan köklü bir ilim yuvasıdır. Yerel yönetimler olarak eğitim, kültür, sanat ve bilim alanında gençlerimizin ve üniversitemizin yanında olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

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Milletvekili Mehmet Emin Öz’den Üniversitelerin Küresel Rolüne Vurgu

Kürsüye gelen Erzurum AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, konuşmasında üniversitelerin yalnızca birer eğitim yuvası olmadığını, aynı zamanda ülkelerin küresel ölçekteki rekabet gücünü ve stratejik konumunu belirleyen en temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Bilgi ve teknolojinin dünyayı yeniden şekillendirdiği günümüzde, yükseköğretim kurumlarının üstlendiği bu kritik role dikkat çeken Öz, güçlü bir geleceğin ancak nitelikli ve vizyoner üniversitelerle inşa edilebileceğini belirtti. Atatürk Üniversitesinin hem Doğu Anadolu Bölgesi hem de Türkiye genelinde üstlendiği tarihî misyonun altını çizen Mehmet Emin Öz, kurumun kurulduğu günden bu yana bir bilim ve irfan merkezi olarak hizmet verdiğini ifade etti. Bu köklü üniversitenin bünyesinde üretilen zengin akademik birikimin, bilimsel araştırmaların ve yetiştirilen yetkin insan kaynağının Türkiye’nin geleceğine yön verme noktasında hayati bir anlam taşıdığını dile getirdi.

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Vali Aydın Baruş: "Erzurum, Tarih Boyunca İlim ve İrfan Geleneğinin Kalesi Olmuştur"

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kadim Erzurum şehrinin Çifte Minareli ve Yakutiye medreselerinden günümüzün modern araştırma merkezlerine uzanan tarihî ilim mirasını hatırlattı. Atatürk Üniversitesinin Doğu’nun ufkunu bilimle genişlettiğini ifade eden Vali Baruş: "Atatürk Üniversitesi; 23 fakültesi, 44 araştırma merkezi ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ile bölgedeki birçok yeni üniversitenin de harcı ve kaynağı olmuştur. Eczacılıkta millileşmeden bölgesel sağlık hizmetlerine, tarım ve hayvancılık projelerinden sanayiye kadar her alanda ilimize değer katmaktadır. Valilik olarak gençlerimizin barınmasından sosyal imkânlarına kadar her adımda üniversitemizle iş birliği içinde olacağız" şeklinde konuştu.

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Açılış programında gelenekselleşen ve Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından sahnelenen Erzurum Bar Gösterisi salonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Dadaş kültürünün vakarını ve birliğini sahneye taşıyan akademisyenlerin performansı, katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya: "Kolay Olanı Değil, Doğru Olanı Tercih Etme Cesareti Gösterin"

Akademik yılın ilk dersini veren Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, konuşmasında gençlere, akademisyenlere ve geleceğin hukukçularına önemli mesajlar aktardı. Adaletin toplumsal barışın ve istikrarın teminatı olduğunu belirten Özkaya, şunları kaydetti: "Hukuk eğitimi ve akademi, yalnızca bilgi edinmeyi değil; güçlü bir muhakeme yeteneği, vicdan hassasiyeti ve ahlaki müktesebat geliştirmeyi gerekli kılar. Hakikati aramayan bilginin, vicdanla buluşmayan hukukun ve insan onurunu merkeze almayan bir anlayışın kalıcı bir güven inşa etmesi mümkün değildir.

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Gençlerimize sesleniyorum: Çok okuyun, yabancı dil öğrenin, dürüstlükten ve adaletten asla ayrılmayın. Hayat size zaman zaman kolay olanla doğru olan arasında bir tercih sunacaktır; her daim kolay olanı değil, doğru olanı tercih etme cesaretini gösterin. Gösterişten, haksızlıktan ve kolay yoldan kazanma arzusundan uzak durun. Unutmayın ki adaletin zayıfladığı yerde güven azalır, güvenin azaldığı yerde ise toplumsal huzur ve istikrar zarar görür."

Program, plaket ve hediye takdimlerinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Atatürk Üniversitesi, 20262027 EğitimÖğretim Yılına bilimsel üretim, kalite ve toplumsal katkı odaklı büyük hedeflerle kapılarını açmış oldu.