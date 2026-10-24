Başkan Uçar: "Yakutiye için durmak yok, yola devam"

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçe genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Başkan Uçar, bu kapsamda Bat Pazarı Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafıyla bir araya geldi.

Yakutiye Belediyesi'nin vizyon projeleri ve çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bat Pazarı Caddesi'ndeki yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde denetleyen Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teknik ekipten yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. İnceleme sonrası cadde üzerindeki dükkanları tek tek ziyaret eden Başkan Uçar, esnafın taleplerini dinleyerek belediyenin bölgedeki planlamaları hakkında istişarelerde bulundu.

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"Tüm Esnafımıza Hayırlı ve Bereketli Kazançlar Diliyoruz"

Ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ilçenin her noktasına değer katmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Başkan Uçar, "Yakutiye Belediyesi olarak Bat Pazarı Caddemizde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleyerek esnafımızla istişarelerde bulunduk. Bizler her zaman esnafımızın ve vatandaşımızın yanındayız. Onların görüşleri, ilçemize kazandıracağımız hizmetlerde bizlere rehberlik ediyor. İlimizdeki tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Yakutiye için durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

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Belediyenin caddedeki çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Bat Pazarı esnafı ise, Başkan Uçar'a yakın ilgisi ve bölgeye kazandırılan hizmetler için teşekkür etti. Ziyaret, esnafla çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.