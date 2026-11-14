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        Eğitimcilere güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 20262027 Eğitim Öğretim Yılı çalışmaları kapsamında kentteki öğretmen ve okul idarecilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Eğitimcilere güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 20262027 Eğitim Öğretim Yılı çalışmaları kapsamında kentteki öğretmen ve okul idarecilerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, uzman polis ekipleri tarafından eğitimcilere detaylı sunumlar yapıldı. Program kapsamında; okul güvenliği, siber güvenlik ve son dönemlerde önem kazanan akran zorbalığı başlıkları ele alındı. Okul çevrelerinde ve sanal dünyada karşılaşılabilecek risklere dikkat çekilen toplantıda, bu konularda alınabilecek önleyici tedbirler anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, geleceğin teminatı olan çocukların huzur ve güvenliği için okul yönetimleri ve eğitim camiası ile iş birliği içerisindeki çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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