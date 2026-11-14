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        Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral başkanlığında bölge ASKOM toplantısı gerçekleştirildi

        Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ile Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Uz. Dr. Selahattin Karagöz de katıldı. Yedi ilin sağlık yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, bölgesel sağlık hizmetleri ve acil sağlık koordinasyonu ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral başkanlığında bölge ASKOM toplantısı gerçekleştirildi

        Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ile Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Uz. Dr. Selahattin Karagöz de katıldı. Yedi ilin sağlık yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, bölgesel sağlık hizmetleri ve acil sağlık koordinasyonu ele alındı.

        Bayburt'ta gerçekleştirilen toplantıya Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Uz. Dr. Selahattin Karagöz, Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinin sağlık müdürleri ve ilgili sağlık yöneticileri katıldı.

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        Toplantıda bölge genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, acil vakalara müdahale süreçleri, iller arası hasta sevkleri, sağlık kuruluşlarının kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

        Erzurum'un bölgesel sağlık hizmetlerindeki rolü

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden biri olan Erzurum, şehir hastanesi, üniversite hastaneleri, uzman hekim kadrosu ve gelişmiş sağlık altyapısıyla çevre illerden sevk edilen hastalara da hizmet sunuyor.

        Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özellikle acil sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi, hasta sevklerinde zaman kaybının önlenmesi ve iller arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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        Bölgesel sağlık hizmetlerinde ortak hareket edilmesinin vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine zamanında ulaşması açısından önemli olduğu değerlendirilirken, mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Erzurum şehir hastanesi ve 112 yöneticileri de toplantıda yer aldı

        Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'nun da katıldığı toplantıda, hastaneler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve acil hastaların uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi konuları önem taşıdı.

        Mart 2026'da Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine başlayan Fakirullahoğlu, daha önce Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

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        Toplantıda Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Uz. Dr. Selahattin Karagöz de yer aldı. Acil sağlık hizmetlerinin sahadaki işleyişi, ambulans hizmetleri, hasta nakilleri ve hastaneler arası iletişimin geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü.

        Özellikle kış aylarında ağır iklim koşullarının yaşandığı bölgede, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve iller arasındaki koordinasyonun güçlü tutulması büyük önem taşıyor.

        Yedi ilin sağlık yöneticileri ortak çözümleri görüştü

        Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinden sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması amacıyla gündem maddeleri ele alındı.

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        Sağlık kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, hasta sevk süreçlerinin daha etkin planlanması, acil müdahale hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mevcut imkânların verimli kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Bölge ASKOM Toplantısı, yedi ilin sağlık yöneticileri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik görüşmelerin ardından sona erdi.

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