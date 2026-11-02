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        Erzurum sonbahar renklerine büründü

        Erzurum'da sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı, kahverengi ve kızıl tonları alması güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Erzurum sonbahar renklerine büründü

        Erzurum'da sonbaharın gelişiyle ağaçların sarı, kahverengi ve kızıl tonları alması güzel görüntü oluşturdu.

        Kış turizmiyle öne çıkan kentte, sonbahar renkleri yeşil alanlara farklı bir güzellik kattı.

        Atatürk Üniversitesi kampüs alanında ve Ata Botanik Bahçe'deki ağaçlar ve bitkiler sonbahar renklerine büründü.

        Üniversite öğrencileri ve aileleriyle bu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Güzel manzaraların oluştuğu Erzurum-Rize kara yolundaki ağaçlık alanlar da dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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