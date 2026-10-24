Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 24.10.2026 - 20:46 Güncelleme:
Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ö.E.Y. ve H.E, bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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