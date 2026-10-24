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        Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ö.E.Y. ve H.E, bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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