Erzurum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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