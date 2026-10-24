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        ETSO heyeti Erzurum Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da

        Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerinden oluşan 13 kişilik sektörel ticaret heyeti, gıda, tarım, süt ürünleri ve hayvancılık alanlarında yeni ihracat fırsatları oluşturmak amacıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yürüttüğü ticari temaslarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        ETSO heyeti Erzurum Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da

        Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerinden oluşan 13 kişilik sektörel ticaret heyeti, gıda, tarım, süt ürünleri ve hayvancılık alanlarında yeni ihracat fırsatları oluşturmak amacıyla Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yürüttüğü ticari temaslarını tamamladı.

        Ticaret Bakanlığının destekleriyle 1923 Ekim tarihleri arasında düzenlenen programa, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Gacıroğlu ve Abdurrahman Şakiroğlu başkanlık etti. Meclis Üyesi Hasan Özdicle, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı ve sektör temsilcilerinin yer aldığı heyet, program kapsamında Avrupa pazarında faaliyet gösteren üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

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        Koç Sucukları Et Entegre, Silifke Süt Ürünleri ve Enka Horeca saha ziyaretlerinin yanı sıra; ReXil Agro BV Direktörü Ali Köklü ev sahipliğinde firmanın tesisleri gezildi. Ayrıca Aboproducts firmasına da bir üretim ziyareti yapılarak, tesislerdeki süreçler, yeni teknolojiler ve pazarın dinamikleri hakkında yetkililerden bilgi alındı.

        B2B Görüşmelerine Ticaret Ataşesi Sinal da Katıldı

        Amsterdam temasları kapsamında Erzurumlu iş insanları, yeni ihracat fırsatları ve ticari iş birlikleri için B2B ikili iş görüşmeleri yaptı. Düzenlenen B2B toplantılarına Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Ticaret Ataşesi Kutgün Sinal da katılım sağlayarak heyet üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretler çerçevesinde ayrıca Hollanda Türk İş Adamları ile bir istişare toplantısı düzenlendi. Dutch Trade Center Kurucusu Aydın Daldal ve HOTIAD Üyesi Mustafa Özcan’ın katılımıyla yapılan toplantıda; Türk firmalarının Hollanda pazarına giriş stratejileri ve ortak yatırım imkanları ele alındı.

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        Başkan Özakalın: "Erzurum'un Üretim Hedeflerine Vizyon Katacak"

        Heyetin Hollanda temaslarının tamamlanmasının ardından bir değerlendirme yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, şehrin tarım ve gıda potansiyeline dikkat çekerek şunları kaydetti: "Erzurum, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde güçlü bir altyapıya ve büyük bir potansiyele sahiptir. Üyelerimizi bu alanda dünyanın en önemli tecrübelerinden birine sahip olan Hollanda pazarıyla buluşturarak, şehrimizin ihracat kapasitesini yeni teknolojilerle artırmayı planlıyoruz. Gıda ve süt ürünleri odaklı bu sektörel heyet programımızda yapılan ikili iş görüşmeleri ile tesis incelemelerinin, firmalarımızın küresel vizyonuna ve şehrimizin üretim hedeflerine doğrudan katkı sunacağına inanıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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