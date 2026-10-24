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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 265 bin lira ceza

        Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 265 bin lira ceza

        Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada bir motosiklet sürücüsüne çarpıp yaralanmasına neden olan alkollü otomobil sürücüsüne 265 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 265 bin lira ceza

        Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı sırada bir motosiklet sürücüsüne çarpıp yaralanmasına neden olan alkollü otomobil sürücüsüne 265 bin lira para cezası uygulandı.

        Terminal Caddesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 42 SE 407 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin ikazına uymayan sürücü, motosikletli M.T.G'ye (27) çarpıp yaraladı ve bölgeden uzaklaştı.

        Rabiaana Mahallesi'nde ekiplerin yolu kapatması sonucu yakalanan otomobilin sürücüsü M.S'nin (35) alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücüye, "dur" ihtarına uymama, tehlikeli şerit değiştirme ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik kuralı ihlallerinden toplam 265 bin lira para cezası uygulandı.

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        Çeşitli suçlardan 3 kaydının olduğu öğrenilen sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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