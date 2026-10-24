Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da güvenlik güçleri huzur için çalışmalarını sürdürüyor

        Erzurum'da güvenlik güçleri huzur için çalışmalarını sürdürüyor

        Erzurum'un Tekman ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Erzurum'da güvenlik güçleri huzur için çalışmalarını sürdürüyor

        Erzurum'un Tekman ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Güvenlik güçleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüyor.

        Ekipler, öğrencilerin güvenliği için okulların çevrelerinde belirlenen zamanlarda çeşitli denetimler gerçekleştiriyor.

        Trafikte can ve mal güvenliği için de ekiplerce belirlenen güzergahlarda sürücülerle araçlar denetliyor.

        Ayrıca ekipler, ziyaret ettikleri bazı okullardaki öğrencilerle eğlenceli vakit geçirip çeşitli oyunlar oynuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Başkan Uçar: "Yakutiye için durmak yok, yola devam"
        Başkan Uçar: "Yakutiye için durmak yok, yola devam"
        Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Görkemli Bir Törenle Başladı
        Atatürk Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Görkemli Bir Törenle Başladı
        "Su Muhafızı Duru" oyunu ilk gösteriminde çocuklarla buluştu
        "Su Muhafızı Duru" oyunu ilk gösteriminde çocuklarla buluştu
        Polisin "Dur" ihtarına uymadı, kaçarken bir motorsiklete çarptı, yakalandığ...
        Polisin "Dur" ihtarına uymadı, kaçarken bir motorsiklete çarptı, yakalandığ...
        Erzurum'da su tasarrufu çocuklara tiyatro ile anlatılıyor
        Erzurum'da su tasarrufu çocuklara tiyatro ile anlatılıyor
        Erzurumspor FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Erzurumspor FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı