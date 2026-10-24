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        Meme kanserini erken tanıyla yenen 75 yaşındaki emekli öğretmenden kadınlara mamografi çağrısı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da meme kanserini erken tanı ve meme koruyucu cerrahi sayesinde yenen 75 yaşındaki emekli öğretmen Nuran Çelenk, kadınlara mamografi ve biyopsiden korkmamaları, düzenli kontrollerini aksatmamaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Meme kanserini erken tanıyla yenen 75 yaşındaki emekli öğretmenden kadınlara mamografi çağrısı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum’da meme kanserini erken tanı ve meme koruyucu cerrahi sayesinde yenen 75 yaşındaki emekli öğretmen Nuran Çelenk, kadınlara mamografi ve biyopsiden korkmamaları, düzenli kontrollerini aksatmamaları çağrısında bulundu.

        Kentte yaşayan 2 çocuk annesi emekli öğretmen Çelenk, yaklaşık 5 yıl önce memesinin alt kısmında sert bir kitle fark etti.

        Bunun üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, meme ve endokrin cerrahı da olan Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay'a başvuran Çelenk'e, yapılan tetkikler ve biyopsi sonucunda meme kanseri teşhisi konuldu.

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        Bir süre tedavi gördükten sonra meme koruyucu cerrahi uygulanan Çelenk, erken tanı sayesinde meme kaybı yaşamadan kanserden kurtuldu.

        - "3 ay ilaç tedavisi gördüm"

        Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları Başkanı da olan Çelenk, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinde tanı ve tedavi sürecinde kadınların doktorlarına güvenmelerinin önemli olduğunu söyledi.

        Hastalık sürecinin meme altında kemiksi bir dokuyla başladığını anlatan Çelenk, şöyle konuştu:

        "Kanser olduğunu bilmiyordum, o kemiği göstermek için mamografi ve biyopsi yaptırdım. Biyopsi sonucunda kanser olduğumu söylediler. Tedaviye başlandı, 3 ay ilaç tedavisi gördüm, kitle küçülmeyince ameliyata karar verdiler. Memeye dokunmadan kitleyi aldılar. 5 senedir takip altındayım, bir sorunum yok."

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        Çelenk, erken tanıyla meme kanserinden kurtulduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, tedavi sürecinde çok fazla ağrı ve sızı çekmediğini aktardı.

        Kontrollerini​​​​​​​ yapan Prof. Dr. Akçay'ın şehirdeki hastalar için büyük şans olduğunu dile getiren Çelenk, 6 ayda bir düzenli kontrole geldiğini anlattı.

        - "Yüzde 95 kanserden kurtulursun dediler"

        Biyopsiden ve mamografi çektirmekten korktuğunu söyleyen Çelenk, şunları kaydetti:

        "Bunları (memeleri) elleme, orada lezyon olur' diye duyduğum için çok korkuyordum. Sonra bunları artık düşünmedim, biyopsi ve mamografi yaptırdım çok kolaydı. Kadınlarımız mamografi ve biyopsiden hiç kaçmasın, hastalık ilerledikçe onlar için daha zor olur. Hastaneye ilk geldiğimde bana​​​​​​​ 'yüzde 95 kanserden kurtulursun' dediler, bu sözü sürekli aklımda tuttum."

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        Prof. Dr. Akçay da Çelenk'in bilinçli bir hasta olduğunu, erken tanı sayesinde kanserden kurtulduğunu belirterek, "Hastamız erken dönemde kitle tespit edilince vakit kaybetmeden doktora gidiyor, bizlere geldi. Biyopsi yapıldı, tanı konuldu, sonra doktorunun tavsiyesine uydu. Erken tanı olduğu için memesi alınmadan meme koruyucu cerrahi dediğimiz işlem yapıldı." diye konuştu.

        Akçay, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekerek, kadınların 40 yaşından sonra mutlaka mamografi çektirmelerini ve memelerinde en küçük değişikliği fark ettiklerinde ise zaman kaybetmeden doktora başvurmalarını önerdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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