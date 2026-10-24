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        AK Parti'li Öz'den şiddetin önlenmesine yönelik okullarda felsefe dersi önerisi

        OKULLARDA meydana gelen saldırıları araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, çocukların sorgulama becerilerinin geliştirilmesi için ilkokuldan lise sona kadar hikaye, oyun ve drama temelli felsefe eğitimi verilmesini önerdi. Öz, öğretmenlerin eğitimdeki rolünün güçlendirilmesi ve aile-okul iş birliğinin artırılması gerektiğini de söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        AK Parti'li Öz'den şiddetin önlenmesine yönelik okullarda felsefe dersi önerisi

        OKULLARDA meydana gelen saldırıları araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, çocukların sorgulama becerilerinin geliştirilmesi için ilkokuldan lise sona kadar hikaye, oyun ve drama temelli felsefe eğitimi verilmesini önerdi. Öz, öğretmenlerin eğitimdeki rolünün güçlendirilmesi ve aile-okul iş birliğinin artırılması gerektiğini de söyledi.

        Okullarda meydana gelen saldırıları araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, komisyon olarak hazırladıkları raporu tamamlamak üzere olduklarını söyledi. DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz, komisyonun raporunun çıkmak üzere olduğunu belirtti. Çok kıymetli bilim adamlarını dinlediklerini kaydeden Öz, "Derdimiz şuydu; çocuklarımızı bu fırtınalı dünyadan nasıl koruruz? Bunu araştırıyoruz ve buna hakikaten herkes çok özen gösterdi. Bir de böyle kimse asmadı, bütün toplantılara herkes katıldı. Herkes gelirken dersini aynen öğrenciler gibi çalıştı, geldi. Bu açıdan da böyle verimli bir komisyon oldu. Fayda sağlayacağını ümit ediyorum" dedi.

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        Öğretmen kökenli üye olarak kendisinin komisyona ilkokuldan başlamak üzere okullarda felsefe dersi okutulmasını teklif ettiğini belirten Öz, çocukların karşılaştıkları olayları sorgulayabilmeleri ve zararlı yönlendirmelerden korunabilmeleri için felsefe dersinin faydalı olacağını bildirdi. Felsefe dersiyle çocuğun sorgulamayı öğreneceğini anlatan Öz, “Biz lisede felsefe dersini veriyoruz, o da çok basit bir şekilde. İlkokuldan itibaren bizim felsefe dersi vermemiz lazım. İlkokul ile lise son arasında bu dersi okutmalıyız. Bir çocuğa siz diyorsunuz ki, 'Bana adaleti anlatır mısın? Adaletle ilgili duygularını anlatır mısın?' Çocuğun bunu anlatması mümkün değil. Ama siz ona diyelim ki Çirkin Ördek hikayesinden adaletsizliğin ne anlama geldiğini öğretebilirsiniz. Yani oyunlar üzerinden, hikayeler üzerinden, çeşitli dramalar üzerinden bir çocuğun felsefe öğrenmesini sağlayarak onun soru sormasını, dünyayı algılamak için ona teslim olunmayacağını, bilgiye ulaşmak için sadece kuru bilginin bilgi elde etmenin işe yaramayacağını bu yolla öğretebiliriz” diye konuştu.

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        Felsefe dersinin çocukların anlayacağı şekilde; oyunla, hikayelerle verilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Emin Öz, “Benim teklif ettiğim felsefede çocuklara hikaye üzerinden yönlendirme yapılacak. Şu anda bilgiyi nasıl elde edeceğin ve nasıl kullanacağı önemli. Bunu ilkokuldan başlayarak öğretmemiz lazım bizim. Bu sadece üniversitede, sadece lisenin bir iki sınıfında öğretilmesi yeterli olmuyor. Dersle çocuk sorgulamayı öğrenecek. Şu anda çocuklar, telefonların, şu yeni oyunların ağına düşüyor” dedi.

        İnternette kötü niyetli örgütler olduğunu belirten Öz, “Mesela Maraş'ta, örgüt bu çocuğu yönlendirmiş. 'Bunu yap, onu yap. İşte şunu yaptın mı, şu puanı alıyorsun. Bunu yaptın mı?' İşte öğretmeni dövme çizgi filmleri var. Bunlardan şu puanı alıyorsun.' Bunu yönlendirdiğinde çocuğun bir donanımının olması lazım. Aldığı eğitimde öğrendiği bir şeyi sorgulasa bunu yapmaz. Şu anda Almanya'da ilkokuldan başlayarak okullarda felsefe okutmaya başladılar. Eğitimde bu felsefenin ilkokuldan başlayarak öğretilmesi çocuğun doğduğu dünyayı sorgulamasına yol açar” diye konuştu.

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        ‘ÖĞRETMENE ESKİ BAŞROLÜNÜ VERMELİYİZ’

        Eğitimde öğretmenin temel aktör olduğunu vurgulayan Öz, öğretmenlerin toplumdaki konumunun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öğretmenlerin son yıllarda yıprandığını savunan Öz, eğitim yaklaşımının toplumun kendi kültürüyle uyumlu olması gerektiğini bildirdi.

        Öğretmen ile aile arasındaki iş birliğinin önemini de anlatan Öz, geçmişte ailelerin öğretmenin eğitim sürecindeki rolünü desteklediğini, günümüzde ise öğretmenlerin çeşitli sorunlarla karşılaşabildiğini belirtti. Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması ve velilerle iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Emin Öz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Velilerin de eğitim sürecine uyum sağlamasının önemine işaret eden Öz, öğretmenlerin görevlerini sağlıklı biçimde yerine getirebilmeleri için ailelerin desteğinin gerekli olduğunu dile getirdi.

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        ÖĞRETMENLERİN KILIK KIYAFETİNE İLİŞKİN ÖNERİ

        Komisyona sundukları öneriler arasında öğretmenlerin kılık kıyafetlerinin de bulunduğunu belirten Mehmet Emin Öz, "Komisyon olarak kılık kıyafetle ilgili önerilerimiz oldu. Öğretmenlerin eskiden bir tarzı vardı. Şimdi bu tarz biraz silindi. Bunun biz biraz öze dönüş olmasını istedik. Tavsiyelerimizden birisi de buydu. Kılık kıyafetin düzgün olması gerektiğini, öğrencinin onu dikkate aldığını, yani özellikle bizim insanımızın buna çok önem verdiğini anlattık. Bu konuda da Milli Eğitim ile de aynı düşünüyoruz. Onlar da aşağı yukarı aynı düşünüyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri

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