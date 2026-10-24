Erzurum'da 60 yaş üstüne 'sağlıklı yaşam' eğitimi

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi'nde 60 yaş üstü bireylere sağlıklı yaşam eğitimi verilecek. İlk yardım, yaşlılıkta görünen kronik hastalıklar, bilinçli ilaç kullanımı gibi konularda eğitim görecek olan vatandaşlar, 20 hafta sürecek eğitimin ardından mezun olacaklar.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından hayata geçirilen '3'üncü Yaş Üniversitesi' projesi, Erzurum'da da gerçekleştirilecek. 60 yaş üstü bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını amaçlayan ve 20 hafta sürmesi planlanan eğitimde katılımcılara, ilk yardım, yaşlılıkta görünen kronik hastalıklar, bilinçli ilaç kullanımı gibi konularda dersler verilecek. Eğitime katılanlar, ayrıca sosyal bir kaynaşmayı desteklemek amacıyla haftanın bir günü halk eğitim merkezi bünyesindeki bir kursta vakit geçirecek. Program kapsamında katılımcılar haftada toplam iki gün bir araya gelecek. Eğitimlerde not veya sınav uygulaması yapılmayacak. Eğitimin sonunda katılımcılara mezuniyet belgesi verilecek.

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AMAÇ SAĞLIKLI HAYAT SÜRMELERİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, bu yıl ilk kez uygulanacak programla ileri yaştaki bireylere sağlık konusunda pratik bilgiler kazandırmayı ve onları farklı bir sosyal ortamda bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Projenin temel amacının 60 yaş üstündeki bireylere bulundukları yaşlarda sağlıklı bir hayat sürmeleri ve mutlu olmaları için bazı pratik bilgiler vermek, onlarla sosyal anlamda kaynaşmayı sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. Dağ, "Herkesin çeşitli sağlık problemleri olabiliyor. Mesela sağlıklı beslenmede nelere dikkat etmeliyiz, mesela egzersiz. Bunları da bu derslerde işleyeceğiz. Kronik hastalıklar hakkında bilgilendirme yapacağız. İlk yardım, yaşlılıkta görünen kronik hastalıklar. Biliyorsunuz yaşlıların çoğu ilaç kullanıyor; ‘bilinçli ilaç kullanımı nedir?’, o konuda bilgilendireceğiz. Onun dışında okuryazarlıkla ilgili, bilimsel okuryazarlık hakkında bilgi vereceğiz. Acil müdahalelerde neler yapılır, bununla ilgili bilgi vereceğiz. Ayrıca haftanın bir günü de halk eğitimde bir kursta vakit geçirmelerini sağlayacağız. Böylece sosyal bir kaynaşma sağlayacağız" diye konuştu.

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İLK ETAPTA 15 KİŞİ KATILACAK

Eğitimlerde farklı alanlardan uzmanların yer alacağını kaydeden Prof. Dr. Dağ, diyetisyen, geriatri uzmanı, acil tıp uzmanı, fizik tedavi uzmanı ve eczacıların katılımcılarla bir araya geleceğini belirtti. Projenin yalnızca sağlık eğitimiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Dağ, sosyal kaynaşmaya da önem verdiklerini söyledi.

Bu yıl için ilk etapta 15 kişilik kontenjan belirlediklerini, talebe göre bu sayının değişebileceğini kaydeden Prof. Dr. Dağ, programın 20 hafta süreceğini bildirdi. Eğitimin 10 haftalık iki dönemden oluşacağını kaydeden Dağ, temel eğitim programının ardından katılımcılara mezuniyet belgesi verileceğini belirtti.

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Erzurum'da ilk kez düzenlenecek program için kayıtların başladığını belirten Prof. Dr. Özgür Dağ, projenin 60 yaş üstü bireylerin yaşam kalitesine katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Katılımcıların eğitimler sayesinde yürüyüş, beslenme, ilaç kullanımı ve egzersiz gibi konularda daha bilinçli hareket edebileceklerini dile getiren Dağ, "Gelsinler, bir görsünler, bizle bir tanışsınlar. Çok da memnun kalacaklarını düşünüyorum” dedi.