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        Uzmanından çocuk felci uyarısı: Aşı hayati önem taşıyor

        Erzurum Şehir Hastanesinde, 24 Ekim Dünya Polio Günü dolayısıyla çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, çocuk felcinin kalıcı felçlere ve yaşamı tehdit eden solunum yetmezliğine yol açabildiğini belirterek hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Uzmanından çocuk felci uyarısı: Aşı hayati önem taşıyor

        Erzurum Şehir Hastanesinde, 24 Ekim Dünya Polio Günü dolayısıyla çocuk felci hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, çocuk felcinin kalıcı felçlere ve yaşamı tehdit eden solunum yetmezliğine yol açabildiğini belirterek hastalıktan korunmanın en etkili yolunun aşılanma olduğunu ifade etti.

        "Kalıcı felçlere yol açabilir"

        Erzurum Şehir Hastanesinde görev yapan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Kıymaz, çocuk felcinin virüslerin neden olduğu son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Çocuk felci yani tıbbi adıyla polio virüslerin neden olduğu son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Bu virüs esas olarak sindirim ve solunum yoluyla vücuda girer, sinir sistemine ulaşarak kalıcı felçlere ve hatta yaşamı tehdit eden solunum yetmezliklerine yol açabilir. Virüs bulaşan kişilerin birçoğunda hiçbir belirti görülmese de bu kişiler hastalığı çevrelerine yaymaya devam ederler" dedi.

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        "Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur"

        Çocuk felcinden korunmada aşının önemine değinen Kıymaz, "Çocuk felci hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Hastalıktan korunmanın ve çocukları sakat kalmaktan korumanın tek yolu aşılanmaktır. Geçmişte ve dünya genelinde binlerce çocuğun sakat kalmasına yol açan bu hastalık küresel aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda yok edilmiştir. Ancak virüsün tamamen silinmediği bölgeler ve dünya genelindeki seyahatler göz önüne alındığında aşılanma oranı düştüğü an hastalığın yeniden yayılma riski ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

        "Çocuk felci önlenebilir bir hastalıktır"

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        Çocuk felcine karşı kullanılan aşıların inaktif polio aşısı ve oral polio aşısı olmak üzere iki temel türü bulunduğunu aktaran Kıymaz, "İnaktif polio aşısı iğne formunda kas içine veya cilt altına yapılır. Canlı virüs içermez. Bu nedenle aşıya bağlı felç riski yoktur. Güvenilirliği son derece yüksektir ve rutin çocukluk çağı takvimlerinde güvenle kullanılır. Vücutta güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturarak bireyi felç riskine karşı korur. Oral polio aşısı ise ağız yoluyla uygulanır. Zayıflatılmış canlı virüs içerir. Uygulanması kolaydır ve bağırsak bölgesinde güçlü bir koruma sağlayarak virüsün toplumda yayılmasını engellemeye yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

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        "Aşıların zamanında ve eksiksiz yapılması şarttır"

        Aşı takvimine uyulması gerektiğini vurgulayan Kıymaz, "Bebeklik ve çocukluk döneminde sağlık kuruluşları tarafından önerilen aşı dozlarının zamanında ve eksiksiz yapılması şarttır. Bu şekilde sadece kendi çocuğunuzu değil, aynı zamanda sağlık durumu nedeniyle aşı olamayan diğer kırılgan çocukları ve tüm toplumu koruyabiliriz. Unutmayalım, çocuk felci önlenebilir bir hastalıktır. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atabilmesi için en etkili ve güvenli yol aşıdır" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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