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        Vali Baruş Karayazı'da esnafla buluştu

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karayazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Vali Baruş Karayazı'da esnafla buluştu

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karayazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Karayazı ilçesini ziyaret etti. Program dahilinde ilçe esnafını tek tek gezen Vali Baruş, vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Esnafın talep, beklenti ve görüşlerini birinci ağızdan dinleyen Vali Baruş, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

        Vali Aydın Baruş’un Karayazı ilçesindeki temaslarında; Karayazı Kaymakamı Mustafa Babacan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da hazır bulundu. İlçede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Baruş ve beraberindeki heyet, taleplerin çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

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