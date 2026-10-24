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        Erzurum'da sağlık çalışanları 154 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla "sessiz yürüyüşleri"ni 154. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Erzurum'da sağlık çalışanları 154 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla "sessiz yürüyüşleri"ni 154. haftada da sürdürdü.

        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, ellerinde bayrak, döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Mehmet Nuri Karadeniz, Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Karadeniz, İsrail'in saldırılarını kınayarak, "Bugün Filistin'de gözlerimizin önünde işlenen zulme 'dur' demek ve ümmet bilinciyle kardeşlerimize ses vermek için bir aradayız." dedi.

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        Filistin'de Müslümanların üzerine tonlarca bomba atıldığını ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:

        "Hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin bombalandığı Gazze'de açlık ve yokluğa rağmen imanıyla direnen izzetli bir halkın varoluş mücadelesine şahitlik ediyoruz. İnsanlık tarihi pek çok acıya tanıklık etti ancak toprağın altında gün ışığında yaşanan bazı hikayeler var ki kelimeler tarifsiz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki tünellerden bir haber vicdanları bir kez daha sızlattı. Günlerdir kuşatma altında kalan ve yiyecek bir lokma dahi bulamayan direnişçilerin açlıktan şehadete erdiği ortaya çıktı."

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        - "Türkiye her zaman mazlumların yanında"

        Filistin'den gelen Gazze Alimler Birliği Başkanı Dr. Mervan Ebu Asım da şunları kaydetti:

        "Dünyanın en kötü kavmiyle karşı karşıyayız. Filistin ve Gazze'de camileri, okulları, hastaneleri ve ibadethanelerin hepsini berbat ettiler. Kadın, erkek ve çocuk demeden insanları öldürüyorlar. Siyonizm sadece Filistinlilere düşman değil, sadece bizden Gazzelilerden nefret etmiyor, bütün Müslümanlardan özellikle de Türkiye'den nefret ediyor. Onlar hiçbir zaman Türkiye'yi sevmeyecekler çünkü Türkiye her zaman mazlumların yanında."

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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