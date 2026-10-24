Erzurumspor FK ilk deplasman galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Erzurumspor FK, rakibini 31 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada mavibeyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Miguel Cardoso, Amar Gerxhaliu ve Guram Giorbelidze kaydetti. Erzurumspor FK, bu sonuçla birlikte bu sezon bir maçta ilk kez 3 gol atma başarısı gösterdi.

Gaziantep FK karşısında aldığı galibiyetle puanını 14’e yükselten Dadaşlar, maç fazlasıyla lig sıralamasında 8. basamağa çıktı. Erzurum temsilcisi, oynadığı son 4 karşılaşmada 10 puan topladı.