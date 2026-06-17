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        Erzurum'da öğretmenlerden oluşan "Maarif Halk Dansları Topluluğu" sahne aldı

        Erzurum'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşturulan "Maarif Halk Dansları Topluluğu" konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 21:10 Güncelleme:
        Erzurum'da öğretmenlerden oluşan "Maarif Halk Dansları Topluluğu" sahne aldı

        Erzurum'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşturulan "Maarif Halk Dansları Topluluğu" konser verdi.

        Kentteki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu, Yakutiye ilçesindeki İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Erzurum ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını oynadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kişinin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönlerine dokunduğunu, farklı disiplinleri bir araya getirdiğini söyledi.

        Modelin ayrıca beceriyi önceleyen ve doğuştan sahip olunan özellikleri ön plana çıkaran bir yönü bulunduğuna dikkati çeken Ekici, şunları kaydetti:

        "Bugün de baktığımızda kıymetli öğretmenlerimin sergileyecekleri bu güzel gösteri de bunun bir ürünü. İşte öğretmen dediğimiz zaman yelpazemiz çok geniş. Sadece sınıfta ders anlatan ve öğrenciye bilgi aktaran kişi değildir. Duruşuyla, nezaketiyle, zarafetiyle öğretmenin her yönüyle insanlığa ışık tuttuğunu görüyoruz."

        Öğretmenlerin oynadığı oyunlar, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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