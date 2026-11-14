Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da sağlık çalışanları 157 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da sağlık çalışanları 157 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 157. haftada da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Erzurum'da sağlık çalışanları 157 haftadır Gazze için yürüyor

        Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 157. haftada da sürdürdü.

        Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Aile Hekimliği Uzmanı Muhammet Mutlu, Gazze'de son günlerde etkili olan yağışların bölgede yaşanan insani krizi daha da ağırlaştırdığına dikkati çekti.

        Gazze'deki insanların açlık, olumsuz hava koşulları, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Mutlu, "Bir taraftan açlık, bir taraftan olumsuz hava koşulları, bir taraftan kana doymamış terörist devlet İsrail'in saldırıları, bir taraftan abluka, bir taraftan da suskun 2 milyar Müslüman... Kardeşlerimiz çok zor durumda. Her ne olursa olsun hayata tutunan ve 'Elhamdülillah' diyen bu asil milleti yalnız bırakan bizler, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, oturduğumuz sıcak evlerden utanıyoruz. Bu zulüm nereye kadar devam edecek ya da bu zulüm karşısındaki suskunluğumuz ve pasifliğimiz daha ne kadar sürecek? Hani nerede ateşkes ve şartları? Nerede garantör ülkeler? Daha kaç ihlal yaşanmalı, daha kaç masum çocuk teröristler tarafından öldürülmeli? Daha kaç bebek açlıktan, soğuktan veya hastalıktan ölmeli?" dedi.

        REKLAM

        Yıllardır meydanlardan Gazze için seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Mutlu, "Vicdan sahibi insanlar, harekete geçin, bir şeyler yapın, bu zulmü durdurun. Ey Müslüman devletler, harekete geçin, bir şeyler yapın, bu zulmü durdurun. Buna da gücünüz yetmiyorsa bari adam gibi boykot yapın." diye konuştu.

        Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral başkanlığında bölge ASKOM toplantısı...
        Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral başkanlığında bölge ASKOM toplantısı...
        Eğitimcilere güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi
        Eğitimcilere güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi
        Gönüllerin Şairi Yunus Emre, Erzurum Ocağı'nda yad edildi
        Gönüllerin Şairi Yunus Emre, Erzurum Ocağı'nda yad edildi
        Karayazı'da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatt...
        Karayazı'da yaban domuzu sürüsü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatt...
        Bu kahvehanede üsluba göre fiyat belirleniyor, bedava çay için 9 şart aranı...
        Bu kahvehanede üsluba göre fiyat belirleniyor, bedava çay için 9 şart aranı...
        "Su Muhafızı Duru" Miniklerden Tam Not Aldı
        "Su Muhafızı Duru" Miniklerden Tam Not Aldı