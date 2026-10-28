Erzurum'da short track heyecanı başlıyor: 43 kulüpten 217 sporcu pistte

Junior E, Junior F ve Junior G kategorilerinin resmî antrenmanları ise 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kategorilerin yarışmaları 31 Ekim 01 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

Yarışmaya Women, Men, Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junıor G kategorilerinden olmak üzere 43 Kulüpten 217 sporcu katılım sağlayacak. 28 Ekim 2026 tarihinde, yarışmaya katılım sağlayan Women, Men, Junior C ve Junior D kategorilerinin resmî antrenmanları gerçekleştirilecek. Söz konusu kategorilerin yarışmaları 2930 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak.

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