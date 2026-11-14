Erzurum'da zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklar değerlendirildi

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, kışın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği 2026-2027 Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Baruş, kış mevsiminde kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava koşullarının trafik güvenliğini ve ulaşımı olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

Bu koşullardan kaynaklanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Baruş, şu ifadeleri kullandı:

"Kışın arazide veya yollarda mahsur kalan vatandaşlara zamanında ulaşılması, sağlık yardımı gerekenlerin en kısa sürede sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın hava koşullarına ilişkin zamanında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirleri önceden alabilmeleri de çok önemlidir."

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Baruş, bu kapsamda kurumların da kendi sorumluluk alanlarında gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini kaydetti.

Kış tedbirlerinin etkin yürütülmesi, kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve alınması gereken önlemlerin önceden belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, 2026-2027 kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları ile yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ve kurum müdürleri katıldı.