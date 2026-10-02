Antakya'da 7 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 02.10.2026 - 09:19 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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