Hatay'da motosiklet tamirhaneleri denetlendi
Hatay'da polis ekipleri, motosiklet tamirhaneleri ile motosiklet yedek parçası satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Hatay'da polis ekipleri, motosiklet tamirhaneleri ile motosiklet yedek parçası satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, 229 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 82 motosiklet tamircisi ile 407 motosiklet incelendi.
Denetimlerde şasi ve motor numaraları okunmayan 2 motosiklete el konuldu, uyuşturucu madde kullanımını suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
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