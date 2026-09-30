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        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin'den Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin'den Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

        Bilgin, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Öntürk'e bilgi verdi.

        Öntürk de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

        Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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