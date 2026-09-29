Hatay'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobil takibe alındı.
Ekiplerce durdurulan araçta narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.
Aramada, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi, G.O. ve C.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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