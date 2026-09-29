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        Hatay'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Hatay'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobil takibe alındı.

        Ekiplerce durdurulan araçta narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.

        Aramada, otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi, G.O. ve C.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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