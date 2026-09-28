Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri Hatay'da defnedildi

Gaziantep-Osmaniye kara yolunun Acaroba yakınlarında dün 16 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Fatma Balık (73), kızları Senem Gökşen (44), Gülhan Yaman (47) ve Gülistan Özdemir (46) ile torunları Nisanur (23) ve Zeynep Alin Özdemir (6) ile Atakan Gökşen'in (1) cenazeleri, Aşağıoba Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

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