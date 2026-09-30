Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Okuryazar olma hayali kuran çiftin 70'inden sonra eli kalem tuttu

        Okuryazar olma hayali kuran çiftin 70'inden sonra eli kalem tuttu

        SALİM TAŞ - Hatay'da uzun yıllardır okuma yazma öğrenmeyi isteyen 72 yaşındaki Hasan ve Sabha Şüheyli çifti, el ele gittikleri kurs merkezinde aldıkları eğitimle hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Okuryazar olma hayali kuran çiftin 70'inden sonra eli kalem tuttu

        SALİM TAŞ - Hatay'da uzun yıllardır okuma yazma öğrenmeyi isteyen 72 yaşındaki Hasan ve Sabha Şüheyli çifti, el ele gittikleri kurs merkezinde aldıkları eğitimle hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

        Çocukluk yaşlarında çeşitli nedenlerle okula gidemeyen karı koca, kurumlardaki işlemlerde yaşadıkları sorunları aşmak için okuryazar olmaya karar verdi.

        Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezine başvuran 7 evlat sahibi çift, taleplerinin onaylanmasıyla Küçükdalyan Mahmut Yarım İlkokulu'nda açılan kursa katıldı.

        Okulda haftada 5 gün düzenlenen kursa el ele giden Hasan ve eşi Sabha Şüheyli, aynı sırayı paylaştı.

        REKLAM

        Aldıkları eğitimi evde birlikte ders çalışarak pekiştiren çift, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

        - "Okuma yazmanın eksikliğini çok hissettik"

        Hasan Şüheyli, AA muhabirine, kalabalık ailede dünyaya geldikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle eğitim alamadığını söyledi.

        Okuma yazma bilmemenin hayatını zorlaştırdığını, özellikle resmi işlemlerde problem yaşadığını dile getiren Şüheyli, şöyle konuştu:

        "Eskiden imkanlar kısıtlıydı, bahçe işlerinde çalışırdık. Okula gidecek zamanımız olmadı. Yaşımız ilerleyince günlük hayatımızda okuma yazmanın eksikliğini çok hissettik. Bankaya, postaneye gittiğimizde veya telefon kullanırken zorlanıyorduk. Eşimle karar verip kursa başladık."

        REKLAM

        Çocuklarının eğitimine ise önem verdiğini vurgulayan Şüheyli, "Çocuklarımızı bizim gibi bırakmadık. Okul önemli. Okumadığımız için ister istemez üzüldük. Çocuklarımızı mahallemizdeki yakın okula gönderdik ve hepsini okuttuk." dedi.

        Şüheyli, artık torunlarının derslerine elinden geldiğince yardımcı olabildiğini belirtti.

        Sabha Şüheyli de yıllar sonra eline kalem almanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Küçükken okula gitmek istedim ama anne ve babam beni okutamadılar. Şimdi okula geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi
        Hatay'da otomobilin motor kısmına gizlenmiş 522 gram kokain ele geçirildi
        Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri Hatay'da defne...
        Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri Hatay'da defne...
        Hatay'da silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
        Hatay'da silahla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
        Hatay'da silahla vurulan kişi yaralandı
        Hatay'da silahla vurulan kişi yaralandı
        Depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'daki Atatürk Caddesi yeni iş yerleriyle...
        Depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'daki Atatürk Caddesi yeni iş yerleriyle...
        Hatay'da kontrollü yıkımı yapılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası sürüyor
        Hatay'da kontrollü yıkımı yapılan Ata Köprüsü'nün yeniden inşası sürüyor